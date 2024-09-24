Afyonkarahisar'da 2 Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürülüyor.

Ekipler, kent merkezinde, çeşitli suçlardan 25 yıl 9 ay 20 gün ve 5 bin lira para cezasıyla araması bulunan E.Ö. ile 10 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.