Afyonkarahisar\'da 3,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da kamyonette 3 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette 3 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Sürücü hakkında adli işlem uygulandı.
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