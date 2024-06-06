Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar\'da 99 bin 780 makaron ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 99 bin 780 makaron, 40 kilo 327 gram tütün, 11 kilo 200 gram nargile tütünü, elektronik sigara ve 18 likit ele geçirildi. Operasyon sonucunda adreste bulunan A.A. ve İ.G. isimli şüphelilere adli işlem uygulandı.

06.06.2024 10:43
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Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerinde yaptığı aramada, 99 bin 780 makaron, 40 kilo 327 gram tütün, 11 kilo 200 gram nargile tütünü, elektronik sigara ve 18 likit ele geçirdi.

Adreslerdeki A.A. ile İ.G'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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