Afyonkarahisar\'da aranan 31 kişi yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2" operasyonu kapsamında il genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonlarda, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 13 kişi, 5 yıl arası hapis cezası ile aranan 13 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 kişi, 30 yıl ve üstü hapis cezası ile aranan 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 31 kişi yakalandı.
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