Afyonkarahisar\'da Aşure Etkinliği

Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, 40 hafıza 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure, cuma namazının ardından Zafer Meydanı'nda dağıtıldı.

Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımının konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Arıkan da törende yaptığı konuşmada, aşurenin birlik ve beraberlik anlayışının sofralardaki sembolü olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kasapoğlu da etkinliğin yaklaşık 550 yıldır devam ettiğini belirterek, 60 bin kap aşurenin vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Aşure duasını ise Afyonkarahisar Müftüsü Lütfü İmamoğlu gerçekleştirdi.

İl protokolü tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.