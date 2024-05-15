Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Akpınar Mahallesi'ndeki Kuruçay baraj yolunda başından silahla yaralanan T.A.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen M.D, S.K, A.İ.Ç. ile Ş.U'yu kısa sürede yakaladı.
A.İ.Ç. ve Ş.U. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında olaya karıştıkları belirlenen A.Ö. ve B.S.T'yi de gözaltına aldı.
Dört şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da bir kişi silahla öldürüldü, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?