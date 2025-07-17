Afyonkarahisar'da Dorse Atölyesinde Yangın

Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dorse imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.
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