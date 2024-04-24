Afyonkarahisar'da Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan 2 hükümlü, kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, B.U. Esentepe Mahallesi'nde ve İ.A. kent merkezinde yakalandı. Yakalanan hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

24.04.2024 16:43
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan 26 dosyadan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu Esentepe Mahallesi'nde, 20 dosyadan 8 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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