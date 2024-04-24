Afyonkarahisar\'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli suçlardan 26 dosyadan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu Esentepe Mahallesi'nde, 20 dosyadan 8 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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