Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda takibe alınan 4 şüphelinin kentteki adreslerinde arama yaptı.

Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira, 190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda G.S, H.Ü, İ.Ç, H.D, L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mağdur olan 12 kadının ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerden L.M. ile M.D. ifadelerinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.S. ile H.Ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Ç. ve H.D'ye "ev hapsi" verildi.