Afyonkarahisar\'da Heimlich ile Kurtarma

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Afyonkarahisar'da boğazına yiyecek takılan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Karaman Mahallesi 177. Sokak'ta bir kişinin yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken ve hareketleriyle durumunu anlatmaya çalışan kişiye, iki kişi müdahale etti.

Heimlich manevrasıyla boğazındaki yiyecek parçası çıkarılan kişinin nefes alması sağlandı.

Müdahale edenlerden Sefa Siviritepe, hayat kurtaran manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, sokakta yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.