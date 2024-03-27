Afyonkarahisar\'da hükümlü cezaevine götürüldü

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan N.K'yi Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala gerçekleştirdiği ziyarette, MHP'liler seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve desteklerinden dolayı esnaflara teşekkür etti. Ayrıca, MHP İl Başkanlığı tarım desteği programına da katılarak çiftçilere desteklerin devam etmesinden memnuniyet duyulduğunu belirtti.
Ankara'da üniversite eğitimi alan öğrenciler, yerel seçimde oy kullanmak için memleketlerine gitmekte zorlandıklarını ifade etti. Otobüs bilet fiyatlarının pahalı olması nedeniyle seçimde oy kullanmaya gidemeyen öğrenciler, devletten yardım talep etti.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Diğer işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Türkoğlu, organizasyonun ülkemizde düzenleniyor olmasının altyapı açısından önemli olduğunu belirtirken, Zagklis ise genç oyuncuların gelişimi için bu turnuvanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kule Deresi'nde meydana gelen siyah renk değişimi üzerine yetkililer inceleme başlattı. Dumlupınar Mahallesi'nde derenin siyah renkte akmaya başlaması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine giderek derede inceleme yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Bu seçim sadece belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarımızı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkenin içinde bulunduğu durumdan bağımsız, sadece yerel yönetimlerle ilgili vereceğimiz bir karar da değil. Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara ‘dur’ diyeceğimiz bir tercih. Bu iktidara ders vermenin, bu iktidarın kulağını çekmenin bir fırsatı bu seçim. Tüm yurttaşlarının nefesini kesen bu iktidara bu dersi vermek zorundayız” dedi.
Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci olan takım Manisa, erkekler kategorisinde ise birinci olan takım İzmir oldu. Kupa ve madalyalar başarılı sporculara takdim edildi.
Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerine projelerini anlatan Atay, yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe kazandırma sözü verdi.
Mersin Silifke Devlet Hastanesi'ne açılan Anjiyografi Laboratuvarı, Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek olan kalp damar hastalarına hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet veren hastane, yeni laboratuvarıyla tedavi olan hasta sayısını arttırmayı hedefliyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aranan bir hükümlü, 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Polat A. isimli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Dündar, destek sözü aldı.
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