Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü

Afyonkarahisar\'da hükümlü cezaevine götürüldü

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan N.K, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

27.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan N.K'yi Salar beldesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü - Son Dakika

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