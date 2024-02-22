Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O, Jandarma ekipleri tarafından Sülümenli beldesinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 10:57
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Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu (38) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Sülümenli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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