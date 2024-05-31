Afyonkarahisar\'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İscehisar'da bazı iş yerleri ve evde kaçak sigara üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 154 bin 200 boş makaron, 15 bin 260 dolu makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün, 49 kilogram nargile tütünü, 60 paket sigara ve 17 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

M.D. ile V.A'ya adli işlem uygulandı.