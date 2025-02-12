Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı

Afyonkarahisar'da aniden başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

12.02.2025 21:54
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran kar yağışı etkili olmaya başlarken, kent birkaç saat içerisinde adeta beyaz örtü ile kaplandı.

Kentte kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Yağış sonrası kent merkezi adeta beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojik verilere göre, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışı ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde görülen kar yağışlarının gün içerisinde aralıklı ve hafif olarak devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışları sebebiyle buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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