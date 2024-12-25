Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili

Dinar ve çevresinde kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, sürücüler uyarıldı.

25.12.2024 14:19
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Afyonkarahisar'ın bazı belde ve köylerinde kar yağışı etkili oluyor.

Dinar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinin bazı belde, köy ve yüksek kesimlerine kar yağdı.

Yağış nedeniyle Dinar- Karaadilli kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, kara yolunda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Jandarma ekipleri de bölgede sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunun, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla geçici olarak tır ve kamyonlara kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu süreçte tır ve kamyonlar, Dinar-Sandıklı-Afyonkarahisar güzergahına yönlendirilmektedir. Sürücülerimizin bu alternatif güzergahı kullanmaları, trafik kurallarına ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

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