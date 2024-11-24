Afyonkarahisar'da Kartpostallık Kar Manzaraları

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Afyonkarahisar'da mest eden kar manzaraları

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün gece yaşanan kar yağışı sonrası etraf beyaza bürünürken, gün ağardığın da ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteorolojinin Afyonkarahisar için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Gece saatlerin de etkisini gösteren yağış sabah saatlerinde yerini soğuk ve açık bir havaya bıraktı. Yağışın ardından kent merkezi ve ilçeler adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kent yağış altında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle park ve bahçeler ile birlikte ormanlık alanlar seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlar ise kar yağışını memnuniyetle karşıladı.