Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Z.A. (44) idaresindeki 55 RP 432 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında N.A'nın (53) kullandığı 20 FR 835 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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