Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
M.A, (60) idaresindeki 03 UT 126 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Tepealtı mevkisinde yön tabelasına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.A. (59) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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