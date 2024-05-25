Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, M.Ö, A.A ve S.K isimli hükümlüleri farklı ilçelerde yakalayarak cezaevine teslim etti.

25.05.2024 13:39
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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 6 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde, 5 yıl 5 ayla aranan A.A'yı Şuhut ilçesinde ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi Dinar ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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