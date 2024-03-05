Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı

Afyonkarahisar\'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı

Afyonkarahisar'da yapılan bir ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşleri yapılacağı bilgisini aldı. Drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, köpek dövüşünü ve bahisleri organize eden 2 kişi, 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheliyi yakaladı. 15 köpek koruma altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

05.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:40
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Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, drone destekli yaptıkları operasyonda, köpek dövüşünü ve bahisleri organize eden 2 kişi, 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheliyi dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakaladı.

15 köpek koruma altına alınırken, savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika

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