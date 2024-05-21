Afyonkarahisar'da Mahalli İdare Seçimleri ve Asker Uğurlama Eğlencesi Sırasında Ateş Açan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Mahalli İdare Seçimleri ve Asker Uğurlama Eğlencesi Sırasında Ateş Açan 4 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Mahalli İdare Seçimleri ve Asker Uğurlama Eğlencesi Sırasında Ateş Açan 4 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, mahalli idare seçimleri ve asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya gelişigüzel ateş eden 4 şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Işıklar beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile 15 Mayıs'taki bir asker uğurlama eğlencesinde rastgele havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan M.A.Ç, A.D, Ü.G. ile E.D'nin adreslerine giderek arama yaptı. Ekipler, zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, 15 mermi ile 13 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki adli işlemleri devam ederken, ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.

21.05.2024 14:49
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, mahalli idare seçimleri ve asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya gelişigüzel ateş eden 4 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine, Işıklar beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile 15 Mayıs'taki bir asker uğurlama eğlencesinde rastgele havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan M.A.Ç, A.D, Ü.G. ile E.D'nin adreslerine giderek arama yaptı.

Ekipler, zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, 15 mermi ile 13 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki adli işlemleri devam ederken, ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Mahalli İdare Seçimleri ve Asker Uğurlama Eğlencesi Sırasında Ateş Açan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Mahalli İdare Seçimleri ve Asker Uğurlama Eğlencesi Sırasında Ateş Açan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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