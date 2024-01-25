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Afyonkarahisar'da Ortak Akıl Buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ortak Akıl Buluşmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde başlayan Ortak Akıl Buluşmaları, termal bir otelde gerçekleştirilen toplantılarla sürüyor. İkinci gününde sanayi ve üretim, endüstriyel kalkınma ve kadın girişimciler konuları ele alındı. İş insanları, sanayiciler ve gençler sektörleriyle ilgili fikirlerini paylaşırken, kadın girişimciler deneyimlerini aktardı ve eğitim konuları ele alındı.

Afyonkarahisar\'da Ortak Akıl Buluşmaları devam ediyor
25.01.2024 - 16:01,
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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde başlayan "Ortak Akıl Buluşmaları" sürüyor.

Kentteki termal bir otelde başlayan toplantıların ikinci gününde, sanayi ve üretim, endüstriyel kalkınma ve kadın girişimciler başlıkları ele alındı.

Sanayi ve üretim oturumunda Afyonkarahisar'daki iş insanları ve sanayiciler, sektörlerine dair fikirlerini ve taleplerini dile getirdi.

Endüstriyel kalkınma oturumunda, gençlerin sektöre daha fazla çekilmesi noktasında atılacak somut adımlar ve öneriler değerlendirildi.

Kadın girişimciler oturumunda ise deneyimler ile ilgili düşünceler paylaşılarak bilgilendirme ve eğitim konuları ele alındı.

Kaynak: AA
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Üretim, Politika, Güncel, Son Dakika

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