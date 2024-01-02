Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.T. (70) idaresindeki 32 E 0476 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ü.T, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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