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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde A.T. (70) idaresindeki 32 E 0476 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ü.T. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
02.01.2024 - 14:19,
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.T. (70) idaresindeki 32 E 0476 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ü.T, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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