13:00 • •
11:47 •
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi•
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.Y. (33) idaresindeki 06 DED 673 plakalı otomobil, Güney beldesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ş.Y. (27) ile A.E.Y. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika