Afyonkarahisar\'da Refüje Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

11:45 • •
Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
H.Ü. (20) idaresindeki 03 ACG 024 plakalı otomobil, Değirmendere Kavşağı'nda refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki M.İ. ve N.D. yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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