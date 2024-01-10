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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.Y. (22) idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki E.D. (23) ile H.Y. (18) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı
10.01.2024 - 14:04,
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

H.Y, (22) idaresindeki 03 AAS 037 plakalı hafif ticari araç, Yüreğil köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki E.D. (23) ile H.Y. (18) yaralandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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