Afyonkarahisar\'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ş.Y. (47) idaresindeki 06 FDJ 81 plakalı hafif ticari araç, Bolvadin - Emirdağ kara yolunun 21. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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