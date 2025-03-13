Afyonkarahisar'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Afyonkarahisar'da yaptığımız operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi."