Afyonkarahisar'da Suç Örgütüne Operasyon: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç örgütü tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, A.K. (18), H.G. (21), Y.Ö. (19) ve H.A. (18) gözaltına alındı, daha önce yakalanan 1 kişi tutuklandı.
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