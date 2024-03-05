Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan, 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında şiddetli yağışlara maruz kalarak çeşitli afetlere yol açtı. Yağmur ve kar yağışları sonucunda en az 36 kişi hayatını kaybetti ve 41 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. Ayrıca, birçok ev yıkıldı ve çiftlik hayvanları da öldü.