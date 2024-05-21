Afyonkarahisar'da tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelin ele geçirildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesinden Dinar ilçesine tarihi eser getirilip satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Yıprak köyü yakınlarında durdurdu. Savcılık izni sonrası araçta yapılan aramada 30 santimetre eninde 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmının dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Araçtaki İ.Ö, F.A. ile S.K. gözaltına alındı.

21.05.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelin ele geçirildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesinden Dinar ilçesine tarihi eser getirilip satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Yıprak köyü yakınlarında durdurdu.

Savcılık izni sonrası araçta yapılan aramada 30 santimetre eninde 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmının dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Araçtaki İ.Ö, F.A. ile S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çobanlar, Yıprak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
08:39 Survivor All Star’da eleme Nagihan adaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Nagihan adaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:03:51. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement