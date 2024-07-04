Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan ebabil yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı köyünde ebabil yavrusu buldu.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, ebabil kuşu, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Tedavi Edilen Ebabil Yavrusu Doğal Ortamına Bırakılacak - Son Dakika
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