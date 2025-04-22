Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
M.D. (36) idaresindeki 03 AHM 745 plakalı tır, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Ümraniye köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ç. (39) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ç'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika
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