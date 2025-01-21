Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl ile Yaylabağı beldelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutukladı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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