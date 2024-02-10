Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Bulunan Araçlarda 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Bulunan Araçlarda 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Bulunan Araçlarda 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü ile İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. S.A.D, S.E, M.E. ve M.Y. isimli 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

10.02.2024 14:41
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Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü ile İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, S.A.D, S.E, M.E. ile M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Bulunan Araçlarda 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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