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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
22.12.2023 - 09:35,
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Kenevir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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