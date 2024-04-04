Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.