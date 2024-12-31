Afyonkarahisar\'da Yangın Söndürüldü

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yarenler Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
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