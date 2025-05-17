Afyonkarahisar\'dan kısa

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Sandıklı ilçesinde belediye başkanları eğitim ve istişare toplantısı düzenliyor.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katılarak tecrübelerini aktardı.

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve belediye başkanları katıldı.

Başmakçı Kaymakamı Çelik'in ilçe programları

Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Gülistan Mahallesi Muhtarlığının düzenlendiği mevlit programına katıldı.

Buradaki programın ardından Çelik, ilçedeki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Çelik'in programlarına kurum temsilcileri eşlik etti.

Başmakçı'da vefat eden meclis üyesi toprağa verildi

Başmakçı ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden belediye meclis üyesi Yasin Tokgöz, toprağa verildi.

Tokgöz, Cuma Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tokgöz'ün ailesi ve yakınları ile Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.