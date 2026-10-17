Afyonkarahisar İl Başkanı Kavak, kentteki gazetecilerle kafede buluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Başkanı Kavak, kentteki gazetecilerle kafede buluştu

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Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, kentteki bir kafede gazetecilerle bir araya geldi. Kavak, programın yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğunu belirterek partinin kapısının ve gönlünün herkese açık olduğunu, herkesi dinlemeye hazır olduklarını söyledi.

Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kavak, kentteki bir kafede gerçekleştiren programda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'daki gazetecilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Programın yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğunu aktaran Kavak, şunları kaydetti:

"Siyaset, gönüllere dokunabilmektir. İnsanımızın derdini kendi derdimiz bilmektir. Kapısı çalınmayı bekleyen vatandaşımızın kapısını çalmak, derdi dinlenmeyi bekleyen hemşehrimizin yanında olmaktır. Ekibimle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden yoğun bir mesaimiz var. Bu şehir için harcanan hiçbir emek boşa gitmez. Niyetimiz halis, gayretimiz samimi. Bizim önceliğimiz, Afyonkarahisar'ın her mahallesine, her sokağına, her hanesine dokunabilmektir."

"Herkesi dinlemeye hazırız"

Kavak, dünün tecrübelerini yanlarına alarak yarına daha güçlü yürümek istediklerini vurguladı.

Partinin kapısının herkese açık olduğunu aktaran Kavak, "Bizim, gönlümüz de herkese açıktır. Bu şehre sevgisi olan, Afyonkarahisar için bir fikri, bir önerisi, bir gayreti bulunan herkesi dinlemeye hazırız. Biz, birlik olduğumuzda güçlüyüz, birbirimizi dinlediğimizde daha doğru kararlar alırız. Omuz omuza verdiğimizde de daha büyük işler başarırız." ifadesini kullandı.

Programa, gazeteciler ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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