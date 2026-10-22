İscehisar'daki düğünde nakliyeci damada 4 kamyon lastiği takıldı

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesindeki düğünde nakliyecilikle uğraşan damada, 4 adet kamyon lastiği hediye edildi.

TAKI TÖRENİNDE LASTİK SÜRPRİZİ

İscehisar'a bağlı Karakaya köyünde düzenlenen düğün ile Lokman Ersin Akkaya ile Gizem Akkaya çifti dünyaevine girdi. Nakliyecilikle uğraşan damat Lokman Ersin Akkaya'ya, takı töreninde, babası Hüseyin Akkaya'nın arkadaşları tarafından 4 adet kamyon lastiği hediye edildi. O anlar, davetlilerin ilgisini çekti.