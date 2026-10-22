İscehisar'daki düğünde nakliyeci damada 4 kamyon lastiği takıldı - Son Dakika
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İscehisar'daki düğünde nakliyeci damada 4 kamyon lastiği takıldı

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karakaya köyünde dünyaevine giren Lokman Ersin ve Gizem Akkaya çiftinin düğününde, nakliyecilik yapan damada takı töreninde 4 adet kamyon lastiği verildi. Lastikleri damadın babası Hüseyin Akkaya'nın arkadaşları hediye etti; o anlar davetlilerin dikkatini çekti.

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesindeki düğünde nakliyecilikle uğraşan damada, 4 adet kamyon lastiği hediye edildi.

TAKI TÖRENİNDE LASTİK SÜRPRİZİ

İscehisar'a bağlı Karakaya köyünde düzenlenen düğün ile Lokman Ersin Akkaya ile Gizem Akkaya çifti dünyaevine girdi. Nakliyecilikle uğraşan damat Lokman Ersin Akkaya'ya, takı töreninde, babası Hüseyin Akkaya'nın arkadaşları tarafından 4 adet kamyon lastiği hediye edildi. O anlar, davetlilerin ilgisini çekti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İscehisar'daki düğünde nakliyeci damada 4 kamyon lastiği takıldı - Son Dakika
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