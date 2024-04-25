Afyonkarahisar Valiliği, izinsiz kullanılan hazine arazisi hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valiliği, izinsiz kullanılan hazine arazisi hakkında inceleme başlattı

Afyonkarahisar Valiliği, izinsiz kullanılan hazine arazisi hakkında inceleme başlattı

Afyonkarahisar Valiliği, merkeze bağlı Çakırköy mahallesindeki hazine arazisinin izinsiz kullanıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulan arazinin en geç 30 Nisan'a kadar tahliye edilerek idareye teslim edileceği belirtildi. Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı ve işgal girişimlerine karşı adli ve idari süreçlerin titizlikle takip edildiği vurgulandı.

25.04.2024 15:30
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Afyonkarahisar Valiliği, izinsiz kullanıldığı öne sürülen hazine arazisi hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Çakırköy mahallesindeki mülkiyeti hazineye ait 211 ada 52 parsel numaralı taşınmazın bazı kişiler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde bazı yerel basın kuruluşlarında çeşitli iddiaların yer aldığı belirtildi.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili 4 Nisan'da Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Afyonkarahisar Valiliği tarafından gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili kanun hükmü gereği en geç 30 Nisan'a kadar söz konusu taşınmazın tahliyesi sağlanarak idareye teslim edilecektir."

Açıklamada, hazine arazilerinin her türlü izinsiz kullanımı ve işgal girişimine yönelik konularda adli ve idari süreç, ilgili kurumlarımızca ivedilikle ve titizlikle takip edildiği ifade edildi.

-"Denetimlerimiz titizlikle sürmektedir"

Bölgede incelemede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde bulundukları hazine arazisinin izinsiz kullanılmasıyla ilgili 4 Nisan'da adli makamlara suç duyurusunda bulunduklarını ve idari işlemlere başlanıldığını söyledi.

İzinsiz kullananlara da 30 Nisan'a kadara araziyi boşaltmalarına yönelik süre verildiğini aktaran Oruç, "Bu süreye riayet edilmemesi halinde arazinin izinsiz kullanımı Afyonkarahisar Valiliğimizce sonlandırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği nezdinde İl Müdürlüğü olarak hazine arazilerinin izinsiz kullanılmasının önlenmesine yönelik düzenli ve periyodik denetimlerimiz titizlikle sürmektedir."ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Nedim Özdamar ise izinsiz kullanılan hazine arazisi ile ilgili başlatılan adli ve idari süreç için Afyonkarahisar Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

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