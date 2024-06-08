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Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde, Emirdağ ve İhsaniye ilçesinin bazı köylerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle yerleşim yerlerinde su birikintileri oluştu.

Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde sokakları, park alanı ve bazı evlerin avlularını su bastı.

İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle avlularda su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıldı.