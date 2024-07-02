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Ağaç dalı ile oynayan ayı fotokapana yakalandı

ANKARA - Ağaç dalı ile oynayan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Ağaç dalı ile oynayan ayının görüntüleri fotokapana yansıdı. DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Yaşat, koru ve sev" ifadelerine yer verildi.