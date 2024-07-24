Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü.

24.07.2024 07:14  Güncelleme: 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 14.35 sıralarında kentte sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı.

Yağışların ve rüzgarın dinmesinin ardından bilanço ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar belediye ekiplerinin yağmur suyu mazgallarının yetersizliğinden dert yanarak tepki gösterdi.

Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, Çevre, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
00:06 İlçeyi ayağa kaldıran olay Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı İlçeyi ayağa kaldıran olay! Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı
23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 08:30:02. #1.11#
SON DAKİKA: Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement