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Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 14.35 sıralarında kentte sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı.

Yağışların ve rüzgarın dinmesinin ardından bilanço ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar belediye ekiplerinin yağmur suyu mazgallarının yetersizliğinden dert yanarak tepki gösterdi.