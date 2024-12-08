Ağın\'da Kapalı Duraklar Kuruldu

Ağın ilçesinde köy yollarındaki farklı noktalara kapalı duraklar kuruldu.
Ağın Belediyesi, ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla toplu taşıma güzergahlarının bulunduğu yolların bazı noktalarına kapalı yolcu bekleme durakları kurdu.
Belediye Başkanı Şeref Çakar, belediye sınırları içerisinde olup olmadığına bakmaksızın güçleri nispetinde sıkıntılara çare olmaya çalıştıklarını söyledi.
Çakar, "Belediyemiz olarak kapalı durak monte edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.
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