Ağustos'ta Taşıt Kaydı Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağustos'ta Taşıt Kaydı Azaldı

Ağustos\'ta Taşıt Kaydı Azaldı

Ağustos'ta trafiğe kaydedilen taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı.

23.09.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında 211 bin 389 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını, ay sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıt sayısının 30 milyon 469 bin 319 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında 211 bin 389 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 66 bin 210 oldu. Taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos sonu itibarıyla trafikte kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 469 bin 319 oldu. Taşıtların, yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıt olarak belirlendi.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, yüzde 23,6 azaldı. Bir önceki aya göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 10,2 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

935 BİN 945 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında 893 bin 913 aracın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2024'TE 1 MİLYON 749 BİN TAŞIT KAYDEDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'i benzin, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı araçlardan oluştu. Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,9'u benzin, yüzde 2'si hibrit ve yüzde 0,9'u elektrikli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağustos'ta Taşıt Kaydı Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ağustos'ta Taşıt Kaydı Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement