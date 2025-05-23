Ahlat Programı\'nda 1600 Öğrenci Ağırladı

65 ilden bin 600 öğrenci Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı

"Maziden Atiye Ahlat" programının 2024-2025 sezonu tamamlandı

BİTLİS - Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programıyla 1,5 yılda 65 ilden bin 600 öğrenci Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 yıldır devam ediyor. Eğitim öğretim döneminde başlatılan ve her hafta farklı illerden lise öğrencilerinin ağırlandığı program kapsamında şu ana kadar 65 ilden bin 600 öğrenci Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Programlara katılan öğrenciler Ahlat ilçesi başta olmak üzere Van ve Muş'taki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buluyor. Ayrıca program kapsamında tarihi ve kültürel geziler dışında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

2024-2025 yılı eğitim öğretim yılının "Maziden Atiye Ahlat" kapanış programına son olarak İstanbul, Karaman, Aksaray, Nevşehir, İzmir, Aydın illerinden gelen kız öğrenciler ağırlandı. Öğrenciler, Ahlat ilçesi başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldular.

Programa Nevşehir'den katılan Mehlika Zeynep Bilgin, "Ahlat programı kapsamında buraya geldim. İlk kez Ahlat'a geldim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konaklıyoruz. Oradayken pek çok sanatsal, kültürel eğitimler alıyoruz. Orada etkinlikler yapıyoruz. Burada pek çok akranımla beraber olmak, burada Türk dünyası için, tarihimiz için çok önemli şeylere şahitlik etmiş bir bölgede bulunmak, onların yaşadığı yerlerde gezmek, buradaki tarihi hissetmek gerçekten de çok etkileyici. Buradaki mezar taşlarına baktığımızda o insanların yaşantılarını düşünmek, onların da bizim gibi buralarda dolaştığını, hayaller kurduğunu düşünmek gerçekten de beni çok etkiledi" dedi.

İzmir'den gelen Sümeyya Topçu ise "İzmir Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden geliyorum. Buraya ilk defa geliyorum ve devletimizin düzenlemiş olduğu bu program biz öğrenciler için hem kendi kültür mirasımızı hem de ülkemizin doğal güzelliklerini tanımış oluyoruz. Tarihi açıdan çok önemli bir konuma sahip. Hem dünya açısından hem de Türkiye açısından. Biz de bu güzellikleri görüyoruz. Devletimize bu yüzden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.