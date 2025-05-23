Ahlat Programı'nda 1600 Öğrenci Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahlat Programı'nda 1600 Öğrenci Ağırladı

Haberin Videosunu İzleyin
Ahlat Programı\'nda 1600 Öğrenci Ağırladı
23.05.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahlat Programı\'nda 1600 Öğrenci Ağırladı
Haber Videosu

65 ilden 1600 öğrenci, 'Maziden Atiye Ahlat' programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

65 ilden bin 600 öğrenci Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı

"Maziden Atiye Ahlat" programının 2024-2025 sezonu tamamlandı

BİTLİS - Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programıyla 1,5 yılda 65 ilden bin 600 öğrenci Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 yıldır devam ediyor. Eğitim öğretim döneminde başlatılan ve her hafta farklı illerden lise öğrencilerinin ağırlandığı program kapsamında şu ana kadar 65 ilden bin 600 öğrenci Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Programlara katılan öğrenciler Ahlat ilçesi başta olmak üzere Van ve Muş'taki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buluyor. Ayrıca program kapsamında tarihi ve kültürel geziler dışında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

2024-2025 yılı eğitim öğretim yılının "Maziden Atiye Ahlat" kapanış programına son olarak İstanbul, Karaman, Aksaray, Nevşehir, İzmir, Aydın illerinden gelen kız öğrenciler ağırlandı. Öğrenciler, Ahlat ilçesi başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldular.

Programa Nevşehir'den katılan Mehlika Zeynep Bilgin, "Ahlat programı kapsamında buraya geldim. İlk kez Ahlat'a geldim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konaklıyoruz. Oradayken pek çok sanatsal, kültürel eğitimler alıyoruz. Orada etkinlikler yapıyoruz. Burada pek çok akranımla beraber olmak, burada Türk dünyası için, tarihimiz için çok önemli şeylere şahitlik etmiş bir bölgede bulunmak, onların yaşadığı yerlerde gezmek, buradaki tarihi hissetmek gerçekten de çok etkileyici. Buradaki mezar taşlarına baktığımızda o insanların yaşantılarını düşünmek, onların da bizim gibi buralarda dolaştığını, hayaller kurduğunu düşünmek gerçekten de beni çok etkiledi" dedi.

İzmir'den gelen Sümeyya Topçu ise "İzmir Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden geliyorum. Buraya ilk defa geliyorum ve devletimizin düzenlemiş olduğu bu program biz öğrenciler için hem kendi kültür mirasımızı hem de ülkemizin doğal güzelliklerini tanımış oluyoruz. Tarihi açıdan çok önemli bir konuma sahip. Hem dünya açısından hem de Türkiye açısından. Biz de bu güzellikleri görüyoruz. Devletimize bu yüzden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ahlat Programı\'nda 1600 Öğrenci Ağırladı
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kültür Sanat, Eğitim, Kültür, Güncel, Sanat, Ahlat, Atiye, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat Programı'nda 1600 Öğrenci Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

10:59
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
09:56
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
07:45
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:23
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:11
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 11:38:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ahlat Programı'nda 1600 Öğrenci Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.