Ahtari'deki Dev Pandalar Çin'e Dönüyor

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HELSİNKİ, 24 Eylül (Xinhua) -- Finlandiya'daki Ahtari Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iki dev panda bu yılın sonlarında Çin'e geri gönderilecek.

2018 yılından bu yana Ahtari Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev pandalar, türlerin korunmasına yönelik 15 yıllık bir araştırma anlaşması çerçevesinde Çin'den getirilmişti. Yerel basında çıkan haberlerde hayvanat bahçesinin son yıllarda mali zorluklar yaşadığı belirtildi.

Hayvanat bahçesinin yönetim kurulu başkanı Risto Sivonen Pazartesi günü yaptığı açıklamada kaynaklarının bu eşsiz koruma programındaki ortaklıklarını devam ettirmede yetersiz kaldığını ve borç yapılandırmasına gitmeyi planladıklarını ifade etti.

Finlandiya'nın orta kesimlerinin batısındaki Ahtari kentinde yer alan hayvanat bahçesi, bu küçük şehrin başlıca cazibe merkezi konumunda.