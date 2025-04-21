MANGYA, 21 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Haixi Moğol ve Tibet Özerk ili'ndeki Mangya kentinde bulunan Aiken Pınarı görülüyor, 19 Nisan 2025.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Aiken Pınarı "Dünyanın Gözü" olarak adlandırılıyor. Bu nadir jeolojik mucize, yukarıdan bakıldığında eşsiz bir gözbebeği şekli oluşturuyor ve kaynak suyu ve çevresindeki koyu kırmızı tortular toprağa gömülü bir gözü andırıyor. (Fotoğraf: Du Xiaowei/Xinhua)